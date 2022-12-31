На дорогах Башкирии ГИБДД проведёт «новогодние» рейды

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время новогодних выходных пройдут сплошные проверки, чтобы выявить и «нейтрализовать» злостных нарушителей ПДД. По словам спикера, экипажи ДПС будут нести службу возле мест массового пребывания граждан – горнолыжных курортных зон и площадок празднования Нового года.

Кроме того, руководитель дорожной полиции республики попросил водительское сообщество принять во внимание возможное ухудшение погодных условий и принять все необходимые меры для безопасности на дорогах. А также пожелал всем здоровья, напомнив, что неукоснительное соблюдение ПДД убережет участников дорожного движения от автоаварий.