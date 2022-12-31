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Вчера, 13:00

На дорогах Башкирии ГИБДД проведёт «новогодние» рейды

К жителям республики с поздравлениями обратился главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов и рассказал, как дорожная полиция намерена работать во время новогодних каникул

На дорогах Башкирии ГИБДД проведёт «новогодние» рейды
На дорогах Башкирии ГИБДД проведёт «новогодние» рейды

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время новогодних выходных пройдут сплошные проверки, чтобы выявить и «нейтрализовать» злостных нарушителей ПДД. По словам спикера, экипажи ДПС будут нести службу возле мест массового пребывания граждан – горнолыжных курортных зон и площадок празднования Нового года.

Кроме того, руководитель дорожной полиции республики попросил водительское сообщество принять во внимание возможное ухудшение погодных условий и принять все необходимые меры для безопасности на дорогах. А также пожелал всем здоровья, напомнив, что неукоснительное соблюдение ПДД убережет участников дорожного движения от автоаварий.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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