Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова

Майор Дмитрий Безбородов посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова. Награду вручил супруге бойца Елене глава Башкирии Радий Хабиров. Он навестил семью героя вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Гости поинтересовались, оказывают ли семье поддержку.

Елена рассказала, что их окружили заботой и постоянно готовы прийти на помощь, четырехлетняя Мирослава ходит в детский сад.

- Сослуживцы мужа навещают и помогают, общаемся с их женами, - сказала она.

Радий Хабиров вручил дочери героя новогодний подарок.

Напомним, в этот же день он навестил семью погибшего в спецоперации Максима Страупе.

Фото пресс-службы Главы РБ.