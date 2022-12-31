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Вчера, 09:30

Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова

Вчера, 30 декабря, глава республики Радий Хабиров навестил семью погибшего участника СВО Дмитрия Безбородова. Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.

Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова
Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова

Майор Дмитрий Безбородов посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова. Награду вручил супруге бойца Елене глава Башкирии Радий Хабиров. Он навестил семью героя вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Гости поинтересовались, оказывают ли семье поддержку.

Елена рассказала, что их окружили заботой и постоянно готовы прийти на помощь, четырехлетняя Мирослава ходит в детский сад.

- Сослуживцы мужа навещают и помогают, общаемся с их женами, - сказала она.

Радий Хабиров вручил дочери героя новогодний подарок.

Напомним, в этот же день он навестил семью погибшего в спецоперации Максима Страупе.

Фото пресс-службы Главы РБ.

Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова
Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова
Майор из Уфы посмертно награжден орденом Шаймуратова
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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