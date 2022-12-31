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Вчера, 08:50

Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца

Руководитель республики Радий Хабиров вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым побывали в семье погибшего участника спецоперации. Об этом сообщила вчера, 30 декабря, пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца
Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца

Максим Страупе посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова за героизм и мужество во время выполнения боевых задач. Награду Радий Хабиров вручил его супруге Марие и спросил, как помогают семье защитника Отечества.

Она рассказала, что всю обещанную республикой помощь получает. Так, например, для малышей – двухлетней Златославы и четырехлетнего Матвея в короткие сроки оформили путевки в детский сад.

- Постоянно на связи с сослуживцами Максима, - сказала Мария. – Они поддерживают морально, не дают унывать. Ведь надо жить дальше ради детей.

Семью героя Страупе и его маму Наталью Петровну глава республики поздравил с наступающим Новым годом и вручил подарки детям.

Фото пресс-службы главы РБ.

Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца
Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца
Радий Хабиров навестил в Уфе вдову и детей погибшего в спецоперации бойца
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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