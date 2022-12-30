В Башкирии для детей из семей мобилизованных устроили новогодний праздник

Акция прошла по инициативе партии «Единая Россия» и социально-ответственного бизнеса. С ребятами пообщались Дед Мороз и Снегурочка, были устроены мастер-классы, целый день работали десятки аттракционов.

- Мне кажется, что подобные социально-ответственные инициативы сегодня очень важны. Потому что такие дети, как никто, нуждаются в особом внимании. Они, и их мамы. Я предлагаю всем включаться в такие инициативы, – сказала приехавшая на праздник депутат Госдумы Наталья Орлова

Опыт сотрудничества партии и социально-ответственного бизнеса теперь планируют перенять и в других регионах, в частности, в Москве. Об этом рассказал другой участник мероприятия, руководитель Регионального исполнительного комитета МГРО партии «Единая Россия» Максим Руднев.