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Вчера, 19:50

В Башкирии для детей из семей мобилизованных устроили новогодний праздник

Дети из Башкирии, чьи отцы находятся в зоне боевых действий, побывали в современном детском центре на новогоднем представлении.

В Башкирии для детей из семей мобилизованных устроили новогодний праздник
В Башкирии для детей из семей мобилизованных устроили новогодний праздник

Акция прошла по инициативе партии «Единая Россия» и социально-ответственного бизнеса. С ребятами пообщались Дед Мороз и Снегурочка, были устроены мастер-классы, целый день работали десятки аттракционов.

- Мне кажется, что подобные социально-ответственные инициативы сегодня очень важны. Потому что такие дети, как никто, нуждаются в особом внимании. Они, и их мамы. Я предлагаю всем включаться в такие инициативы, – сказала приехавшая на праздник депутат Госдумы Наталья Орлова

Опыт сотрудничества партии и социально-ответственного бизнеса теперь планируют перенять и в других регионах, в частности, в Москве. Об этом рассказал другой участник мероприятия, руководитель Регионального исполнительного комитета МГРО партии «Единая Россия» Максим Руднев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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