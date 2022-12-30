ЦУР Башкирии подвел итоги года

Чаще всего репортажи специалистов ЦУР РБ были посвящены соцзащите. Это 47 эфиров – о получении пособий и выплат, правах на льготы и чат-ботах и другие.

37 эфиров были посвящены здравоохранению – неотложной и скорой помощи, грудному вскармливанию и т. д.

Было много включений с сотрудниками Госкомитета РБ по ЧС и ГУ МЧС РБ – говорили о пожарной безопасности, о правилах поведения на водоемах, о безопасности пляжей и о том, как подготовиться к дальней поездке в зимнее время.

Также специалисты ЦУР РБ рассказывали о посылках на передовую, посылках мобилизованным, об осеннем призыве. А еще – о проекте «Объясняем. Башкортостан»: о выплатах, налоговых льготах, частичной мобилизации, мерах поддержки, помощи в вопросах трудоустройства и даже о письмах Деду Морозу.

Фото предоставлено ЦУР РБ.