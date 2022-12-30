-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 14:46

Представитель Башкирии признан лучшим инспектором в России

Церемония чествования победителей федерального конкурса «Лучший по профессии в системе Росреестра» состоялась в центральном аппарате в Москве.

Представитель Башкирии признан лучшим инспектором в России
Представитель Башкирии признан лучшим инспектором в России

На конкурс было представлено 149 проектов, разработанных в 42 регионах.

В номинации «Лучший инспектор государственного контроля (надзора)» первое место занял начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по РБ Салават Габдулхаков. Победу ему принес проект «Автоматизированная система учета и мониторинга результатов государственного земельного надзора как способ повышения эффективности деятельности».

Отметим, что конкурс проводится с 2021 года для повышения престижа службы Росреестра, распространения передового опыта и поощрения госслужащих с лучшими профессиональными знаниями и умениями. В нынешнем году на него подано вдвое больше заявок.

Фото: Управление Росреестра по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика