Представитель Башкирии признан лучшим инспектором в России

На конкурс было представлено 149 проектов, разработанных в 42 регионах.

В номинации «Лучший инспектор государственного контроля (надзора)» первое место занял начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по РБ Салават Габдулхаков. Победу ему принес проект «Автоматизированная система учета и мониторинга результатов государственного земельного надзора как способ повышения эффективности деятельности».

Отметим, что конкурс проводится с 2021 года для повышения престижа службы Росреестра, распространения передового опыта и поощрения госслужащих с лучшими профессиональными знаниями и умениями. В нынешнем году на него подано вдвое больше заявок.

Фото: Управление Росреестра по РБ.