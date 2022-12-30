-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 14:13

Флаг батальона имени Шаймуратова передали в Национальный музей

Церемония передачи флага, на котором бойцы написали свои пожелания, состоялась в рамках первого заседания совета по культуре, сообщает пресс-служба главы РБ.

Флаг батальона имени Шаймуратова передали в Национальный музей
Флаг батальона имени Шаймуратова передали в Национальный музей

Открывая заседание, глава республики Радий Хабиров отметил, что оно проходит в особое время, когда страна проводит специальную военную операцию.

- Практически мы воюем с объединенным Западом, мы защищаем нашу страну, в том числе наши культурно-духовные ценности. Мы на этой неделе побывали у наших ребят, бойцов добровольческих батальонов и пообщались также с мобилизованными. То, что я для себя понял, там все по-честному. Нашим ребятам очень важна наша поддержка, в том числе и моральная. Они передавали всей республике большой привет, - отметил Радий Хабиров.

Глава республики передал флаг на хранение директору Национального музея РБ и поблагодарил всех работников культуры и артистов, которые проводят акции в поддержку СВО, выступают с концертами перед мобилизованными, поддерживают бойцов в зоне СВО.

Фото: Пресс-служба главы РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика