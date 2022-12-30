Флаг батальона имени Шаймуратова передали в Национальный музей

Открывая заседание, глава республики Радий Хабиров отметил, что оно проходит в особое время, когда страна проводит специальную военную операцию.

- Практически мы воюем с объединенным Западом, мы защищаем нашу страну, в том числе наши культурно-духовные ценности. Мы на этой неделе побывали у наших ребят, бойцов добровольческих батальонов и пообщались также с мобилизованными. То, что я для себя понял, там все по-честному. Нашим ребятам очень важна наша поддержка, в том числе и моральная. Они передавали всей республике большой привет, - отметил Радий Хабиров.

Глава республики передал флаг на хранение директору Национального музея РБ и поблагодарил всех работников культуры и артистов, которые проводят акции в поддержку СВО, выступают с концертами перед мобилизованными, поддерживают бойцов в зоне СВО.

Фото: Пресс-служба главы РБ.