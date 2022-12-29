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29 Декабря , 09:56

В Уфе на Рождество накроют стол для всех желающих

Принять участие в конкурсе «Лучший рождественский стол» может каждый уфимец, сообщили в администрации города.

В Уфе на Рождество накроют стол для всех желающих
В Уфе на Рождество накроют стол для всех желающих

Конкурс призван возродить забытые традиции праздничного застолья. Заявки принимаются до 30 декабря.

В день проведения конкурса, 8 января, участники соберутся на площадке Гостиного двора с готовыми блюдами. Все необходимое – посуду, текстиль и прочее, они принесут с собой. Приветствуется музыкальное сопровождение – игра на баяне или балалайке, частушки и прочее. Начало конкурса - в 13.00 (6+).

На площадке также развернется выставка казачьего инвентаря, выступит казачий ансамбль «Широко поле» дома культуры села Михайловка Уфимского района.

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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