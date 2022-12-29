В Белорецке открылся офис центра «Мой бизнес»

Офис расположился в здании по улице Пушкина, 40. В его состав входят нетворкинг на 20 мест, конференц-зал, переговорная комната.

– Основная задача центра «Мой бизнес» - создать максимально комфортные условия для реализации бизнес-идей и научить предпринимателей грамотно и в полной мере пользоваться всеми мерами государственной поддержки. Всего в текущем году мы открыли четыре офиса: в Белорецке, Кигинском, Караидельском и Чекмагушевском районах. Теперь предпринимателям этих и близлежащих районов доступен полный спектр услуг, которых насчитывается 150, – отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

В новом офисе сразу же прошел предпринимательский час, на котором проекты представили предприниматели Белорецкого района. Василий Савчук намерен построить вторую очередь полигона ТБО, а Дмитрий Дубровский - новую турбазу в урочище Худайбердина. Участники также побывали у Александра Симонова, занимающегося производством мясных полуфабрикатов.

– В Белорецком районе работают 2395 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 3 тысяч самозанятых. Очень рад, что в нашем городе открылся такой центр поддержки предпринимателей, где в формате единого окна можно получить все необходимые консультации по ведению бизнеса, – подчеркнул глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Офис центра «Мой бизнес» открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предусматривает всемерную поддержку предпринимателей и создание условий для развития бизнеса.

Фото: Андрей Иванюта ВК.