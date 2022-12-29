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29 Декабря , 15:06

В Башкирии установили размеры минимальной заработной платы

Соглашение о минимальной зарплате на 2023 - 2025 годы подписано на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии установили размеры минимальной заработной платы
В Башкирии установили размеры минимальной заработной платы

Документ подписали вице-премьер - министр финансов Лира Игтисамова, председатель Федерации профсоюзов Гузель Мирошниченко и председатель Башкирского союза промышленников и предпринимателей Айдар Насибуллин.

Минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне с 1 января составит 16 тыс. 242 рубля. По Трудовому кодексу регионы имеют право принимать свои соглашения о минимальной заработной плате. Соглашение предполагает, что кроме уральского коэффициента в 15 процентов будет установлен дополнительный повышающий коэффициент в 5,7 процента.

С 1 января минимальная заработная плата для работников внебюджетной сферы составит 19 тыс. 743 рубля, для бюджетников – 18 тыс. 678 рублей. Если отработана норма за месяц, работодатель не имеет права платить сумму меньше обозначенной. Рост зарплаты составит соответственно 12,3 процента и 6,3 процента.

- Подписание соглашения является знаковым событием, так как оно направлено на повышение доходов, качества жизни населения и служит одним из механизмов устранения серых зарплатных схем, - подчеркнула Лира Игтисамова. - Хочу поблагодарить все стороны социального партнерства за эффективную работу.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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