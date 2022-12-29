В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние «каникулы»

Спиртное будет запретным для продажи там, где его продают в розницу. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары), уточняет пресс-служба администрации Уфы.

За нарушение требования предусмотрен штраф. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День знаний, День молодежи, во время проведения последних звонков и сабантуев.

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