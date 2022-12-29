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29 Декабря , 08:15

В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние «каникулы»

Алкогольные витрины и прилавки закроются 3, 4, 5 января – с 17 часов до 10 часов следующего дня. 6 января – с 17 часов до 23 часов.

В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние «каникулы»
В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние «каникулы»

Спиртное будет запретным для продажи там, где его продают в розницу. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары), уточняет пресс-служба администрации Уфы.

За нарушение требования предусмотрен штраф. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День знаний, День молодежи, во время проведения последних звонков и сабантуев.

Иллюстрация из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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