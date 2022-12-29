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29 Декабря , 16:00

ЦУР Башкирии напомнил о мерах безопасности в новогодние праздники

Сотрудник Госкомитета РБ по ЧС рассказал о мерах безопасности в общественных местах и правилах использования гирлянд.

ЦУР Башкирии напомнил о мерах безопасности в новогодние праздники
ЦУР Башкирии напомнил о мерах безопасности в новогодние праздники

В прямом эфире программы «Салям» на БСТ выступил спасатель аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Альфред Шарафутдинов. Он рассказал, на что обратить внимание при покупке гирлянды и как безопасно украсить дом, а также напомнил о правилах безопасности при запуске фейерверков. В частности, важно использовать электрические украшения только заводского производства – те, которые прошли сертификацию пожарной безопасности.

Также в программе напомнили о мерах безопасности в общественных местах, на елках, горках, при катании на снегоходах и  тюбингах.

Фото предоставлено ЦУР РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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