Башкирия откроет за рубежом ещё три торговых представительства

- До конца 2023 года мы планируем открыть три новых представительства. Страны выбраны не случайно, ведь они уже долгое время стабильно входят в топ-10 по товарообороту с республикой, – отметила министр внешнеэкономического ведомства.

Сейчас уже осуществляют деятельность представительства Башкирии в Беларуси, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. Выстраивание крепкого и надежного партнерства с ними – безусловный приоритет республики в развитии внешнеэкономической деятельности, отметил ранее премьер-министр Андрей Назаров.

Фото: Правительства РБ.