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28 Декабря , 16:55

Радий Хабиров встретился с добровольцами и мобилизованными

Глава Башкирии посетил Донбасс, где пообщался с военнослужащими из нашей республики.

Радий Хабиров встретился с добровольцами и мобилизованными
Радий Хабиров встретился с добровольцами и мобилизованными

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео из Донбасса, в котором он рассказывает о встрече с военнослужащими, призванными из республики. Это добровольцы сформированных в Башкирии батальонов, и мобилизованные.

Руководитель региона вместе с премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым и главой администрации главы РБ Максимом Забелиным доставили бойцам гуманитарный груз и письма от родных.

Хабиров пожелал военнослужащим удачи и передал от их имени привет всем жителям республики.

Фото и видео: страничка Р. Хабирова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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