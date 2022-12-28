Радий Хабиров встретился с добровольцами и мобилизованными

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео из Донбасса, в котором он рассказывает о встрече с военнослужащими, призванными из республики. Это добровольцы сформированных в Башкирии батальонов, и мобилизованные.

Руководитель региона вместе с премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым и главой администрации главы РБ Максимом Забелиным доставили бойцам гуманитарный груз и письма от родных.

Хабиров пожелал военнослужащим удачи и передал от их имени привет всем жителям республики.

Фото и видео: страничка Р. Хабирова во «ВКонтакте».