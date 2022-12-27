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27 Декабря , 14:47

В Башкирии ситуационный центр принял за год полмиллиона звонков

Самыми острыми темами стали помощь беженцам с Донбасса и туристам за границей, выплата детских пособий, частичная мобилизация, здравоохранение, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии ситуационный центр принял за год полмиллиона звонков
В Башкирии ситуационный центр принял за год полмиллиона звонков

С начала года в ситуационный центр поступило 534 тыс. звонков, а всего за время работы службы - 874 тыс. обращений.

Служба 122 позволяет дозвониться тем, кто не пишет в соцсетях и не отправляет письма. Операторы Ситуационного центра стараются ответить на все вопросы. «Считаю, что это крайне необходимо в нашем обществе», - отметил глава республики Радий Хабиров.

Единая служба 122 была организована по поручению президента России Владимира Путина. С 2020 года поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн – в этом году, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании по итогам работы службы. «Пик звонков в этом году пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости омикроном. С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф», - отметил он.

Портал «Объясняем.рф», запущенный в марте 2022 года, стал одним из ключевых источников информации о проведении частичной мобилизации. По этой теме зафиксировано более 50 млн просмотров, общий охват постов в соцсетях составил 239 млн. Наиболее популярными стали ответы о порядке вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим.

В республике актуальная информация публикуется на страницах «Объясняем.Башкортостан» в соцсетях на русском и башкирском языках. С начала года опубликовано 1196 постов. Они набрали более 15 млн просмотров. Наибольший интерес вызвали карта с туристическими маршрутами, информация о поступлении в вуз онлайн и проекте «Башкирское долголетие».

По частичной мобилизации и мерам поддержки участников СВО опубликовано 137 постов. Самыми популярными стали сообщения об единовременной выплате и брифинге по мерам поддержки. В целом посты набрали более 150 тысяч просмотров.

Телефоны Ситуационного центра Башкортостана: +7 (347) 218-19-19 и 122.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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