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В Башкирии будет введен особый противопожарный режим

С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года в Башкирии будет введен особый противопожарный режим. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве 26 декабря выступил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В Башкирии будет введен особый противопожарный режим
В Башкирии будет введен особый противопожарный режим

По мнению Фарита Гумерова, эта мера поможет сократить количество пожаров. Кроме того, с 30 декабря по 9 января во всех муниципалитетах вводится штабной формат профилактики пожаров. По словам председателя госкомитета, такой формат работы местных властей и экстренных служб в предыдущие годы позволил добиться сокращения смертности от пожаров в новогодние праздники.

Глава республики Радий Хабиров поддержал инициативу. Он поручил главам администраций во время праздников и каникул обратить особое внимание на неблагополучные семьи с детьми.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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