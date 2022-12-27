В Башкирии будет введен особый противопожарный режим

По мнению Фарита Гумерова, эта мера поможет сократить количество пожаров. Кроме того, с 30 декабря по 9 января во всех муниципалитетах вводится штабной формат профилактики пожаров. По словам председателя госкомитета, такой формат работы местных властей и экстренных служб в предыдущие годы позволил добиться сокращения смертности от пожаров в новогодние праздники.



Глава республики Радий Хабиров поддержал инициативу. Он поручил главам администраций во время праздников и каникул обратить особое внимание на неблагополучные семьи с детьми.

Фото из открытых источников.