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27 Декабря , 13:10

Ратмир Мавлиев поручил 1 января провести рейды по неблагополучным семьям

Поручение вице-мэру по гуманитарным вопросам Гуллярие Ялчикаевой глава администрации города дал на оперативном совещании в мэрии.

Ратмир Мавлиев поручил 1 января провести рейды по неблагополучным семьям
Ратмир Мавлиев поручил 1 января провести рейды по неблагополучным семьям

- Я хочу обратить внимание опеки, чтобы по семьям, которые у нас в особенном списке, была организована отдельная работа. 1 января чтобы организовали какие-то рейды, чтобы дети, не дай бог, не оказались в тяжелой ситуации. Прошу все эти списки взять на отдельный контроль. Это очень важная работа, потому что праздники на всех по-разному влиют. Поэтому обратите особое внимание, - подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Напомним, что накануне на оперативном совещании в правительстве аналогичное поручение главам муниципалитетов дал глава республики Радий Хабиров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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