В Уфе заработала резиденция Деда Мороза. График работы прилагается

– Наступило прекрасное время, чтобы проводить время с семьей, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Желаю, чтобы здесь исполнялись все желания, которые вы загадываете. Надеюсь, эта точка притяжения вам понравится, – отметил на церемонии мэр города Ратмир Мавлиев.

Добраться до резиденции можно пешком, спустившись на набережную от Конгресс-холла, или на шаттле от монумента Дружбы, который ходит с 16.00 до 22.00.

Резиденция находится в специально сооруженном финском домике. Попасть на прием могут все желающие. Вести его Дед Морозу помогают Снегурочка, Снеговички и персонажи сказок. Здесь же располагаются вольер с оленями, каток, точки торговли и общепита. Кроме того, каждый день в резиденции проходят мастер-классы и игровые программы.

Побывать у Деда Мороза можно ежедневно до 14 января с 12.00 до 21.00. В новогоднюю ночь он будет принимать до 2.00. Однако надо учесть, что каждые два часа новогодний волшебник уходит на перерыв. Точное расписание – ниже.

Фото: Администрация Уфы.