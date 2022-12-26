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На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад

По окончании хоккейного матча «Салават Юлаев» - «Автомобилист» на «Уфа-арене» состоялся традиционный Мишкопад – благотворительная акция, направленная на помощь больным детям.

На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад

Еще на раскатку юлаевцы вышли в форме, сделанной по мотивам рисунка Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови. А на тренерский мостик перед игрой с «Автомобилистом» поднялись дети - участники Мишкопада прошлых лет.

По традиции, после окончания матча на лед полетели плюшевые мишки. Они всю игру продавались в фойе «Уфа-арены». Всего на игру пришло 7143 зрителя, мишки продавались по цене в 500 и 1000 рублей. В ходе акции было собрано более 2,6 млн рулей, которые и будут переданы на благотворительные цели.

Кстати, три года назад клуб за счет этой акции сумел помочь девочке Николь. Она боролась со смертельной опасной болезнью – ретинобластома. В этом году во время акции Мишкопада Николь вышла на лед «Уфа-Арены» и сделала символическое вбрасывание.

На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
На «Уфа-арене» прошел традиционный Мишкопад
Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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