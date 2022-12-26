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Сегодня, 16:12

Карьерного консультанта из Башкирии наградили в Москве

Главный инспектор филиала центра занятости населения Орджоникидзевского района Уфы Елена Рассказова заняла третье место на всероссийском конкурсе в сфере занятости, сообщили в пресс-службе правительства.

Карьерного консультанта из Башкирии наградили в Москве
Карьерного консультанта из Башкирии наградили в Москве

Елена Рассказова отличилась в категории «карьерный консультант» номинации «Лучший специалист центра занятости населения». Награду ей вручили министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и заместитель министра, председатель оргкомитета конкурса Елена Мухтиярова.

— Конкурс в этом году проходил впервые, и тем приятнее, что наша представительница вышла в финал и стала призером. Елена Рассказова — не просто высококвалифицированный специалист, с помощью которого смогли найти работу более полутора тысяч уфимцев, но и продолжатель династии – ее отец стоял у истоков службы занятости республики, - отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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