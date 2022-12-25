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В Башкирии в розыск объявлен алиментщик

Александр Даровских 1994 года рождения не платит деньги на содержание несовершеннолетней дочери и скрывается от приставов, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии в розыск объявлен алиментщик
В Башкирии в розыск объявлен алиментщик

Уроженец Свердловской области, проживавший в Аургазинском районе Башкирии, задолжал дочери 370 тысяч рублей. Приставы применили в отношении мужчины весь комплекс мер, в том числе ограничили в праве выезда за пределы России, но в конечном итоге вместо того, чтобы погасить долг, он стал скрываться от приставов.

Алиментщик предположительно находится на территории Башкирии. Имеет навыки по изготовлению корпусной мебели. Если вам известно его местонахождение, сообщите по телефону 8-909-345-52-65, либо 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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