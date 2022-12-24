Из Башкирии отправлен очередной гуманитарный конвой на Луганщину

В путь отправились четыре единицы техники, груженных экипировкой, теплой одеждой, генератором, мотопомпами, тепловыми пушками, бензопилами, медицинскими наборами, продуктами питания, средствами личной гигиены, питьевой водой и другими товарами.

«Напоминаю, что все отправки формируются в Едином логистическом центре, - написал Ирек Сагитов. - Здесь скрупулёзно изучаются все заявки, поступающие от наших военнослужащих, командиров воинских частей, военкоматов, касающихся того имущества, которое в данный момент крайне необходимо нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Любой гражданин, желающий оказать помощь нашим бойцам, может позвонить и проконсультироваться по номеру 280-89-92. Выполнять ответственную миссию - оказывать поддержку бойцам продолжим. Это в наших силах».