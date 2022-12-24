Башкирия заняла второе место в стране по вовлеченности общества в СВО

Он отметил, что согласно докладу «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России», Башкирия вышла на второе место после столицы России в этом аспекте.

«Стать регионом-лидером не просто, в правительстве республики пересмотрели социально-экономическую политику и нашли баланс с сохранением динамики экономического развития, - объяснил достижение Максим Забелин. - С весны Башкортостан начал отправлять гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР для восстановления инфраструктуры, взяли шефство над селом Красный луч. Организовали работу врачей-волонтеров, регулярно бригадами отправляются для помощи местным медикам».

Отметил он и то, как в республике организовано формирование добровольческих батальонов. «Сначала имени героев Шаймуратова, затем Доставалова, - перечисляет Максим Забелин. - На прошлой неделе в зону СВО ушел батальон им. Салавата Юлаева. Плотно взаимодействовали с министерством обороны, чтобы процесс мобилизации прошел эффективно».

Глава администрации руководителя республики также подчеркнул, что в регионе создали реестр семей участников СВО. «Для них глава республики ввел свыше 30 мер экономической и социальной поддержки. Работаем с предприятиями, которые помогают участникам СВО, создают новую продукцию», - отметил Максим Забелин.