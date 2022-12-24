Андрей Назаров поздравил жителей Башкирии с Днем Конституции

«Сегодня 29 лет со дня принятия Конституции Башкортостана – основного закона нашей республики, определившего современный облик и динамику развития родного края, - напомнил о дате премьер. - Первые проекты Конституции РБ начали обсуждаться ещё в 1990-м. Это был сложный, но по-настоящему демократический процесс. За три года создан взвешенный и сбалансированный документ, ряд наработок которого использовался и федеральными коллегами».

Он также отметил, что Основной закон республики со временем значительно трансформировался. Андрей Назаров объяснил этот процесс необходимостью «сохранения актуальности и приверженности текущим целям и задачам».

«Последние изменения сделаны в прошлом году – по предложению главы Башкортостана Радия Хабирова закреплены дополнительные социальные гарантии жителям республики, а также особое внимание было уделено сохранению и укреплению наших ценностей – культуры и традиций народов Башкортостана, природного богатства. Сбережение исторической правды, помощь защитникам Отечества получили конституционное закрепление», - написал премьер.

Андрей Назаров в своем поздравлении подчеркнул то, что «мы живем в очень непростое, действительно, историческое время».

«Решается будущее страны и мира, родного края и каждого из нас. Как никогда важно сплотиться вокруг того, что нас всех объединяет. Конституция Башкортостана и сегодня является нашим ценностным и правовым ориентиром, с опорой на который республика продолжает своё развитие, несмотря на любые сложности. 2023-й объявлен Годом полезных дел для малой Родины – будем вместе способствовать процветанию нашего края», - призвал Андрей Назаров.