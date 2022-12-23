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Сегодня, 16:10

В Башкирии заплатить налоги поможет Дед Мороз

Акцию «В новый год – без долгов по налогам» запустило Управление ФНС по РБ.

В Башкирии заплатить налоги поможет Дед Мороз
В Башкирии заплатить налоги поможет Дед Мороз

До 28 декабря в крупных торговых центрах посетителей встретит Дед Мороз. Он ответит на вопросы о налогообложении, проинформирует о наличии или отсутствии задолженности, выдаст квитанцию и расскажет о способах уплаты налогов.   

Обратиться к Деду Морозу может любой житель республики старше 18 лет. При себе необходимо паспорт.

Всех желающих Дед Мороз подключит к личному кабинету для физических лиц на сайте ФНС или поможет установить мобильное приложение «Налоги ФЛ». С их помощью они смогут погасить задолженность перед бюджетом.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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