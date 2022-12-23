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Сегодня, 15:20

В Башкирии в селе Мишкино открыли центр общения старшего поколения

В республике реализуется пилотный проект по созданию центров общения для пенсионеров в региональных представительствах ПФР, сообщили в отделении Пенсионного фонда.

В Башкирии в селе Мишкино открыли центр общения старшего поколения
В Башкирии в селе Мишкино открыли центр общения старшего поколения

- Цель создания центров - дать пожилым людям дополнительные возможности для общения и самореализации. Для этого вместе с партнерами проекта – администрациями районов, советами ветеранов, учреждениями культуры, общественными объединениями и медицинскими организациями, будут проводиться мероприятия, лекции и обучение. Специалисты обеспечат обратную связь с посетителями и будут корректировать программы, чтобы каждый мог найти занятие по душе, - отметил управляющий отделением ПФР по РБ Фоат Хантимеров.  

- Наши жители серебряного возраста очень активные и на месте без дела не сидят. Ветеранские организации проводят спортивные и культурно-массовые мероприятия, конкурсы, организовывают клубы по интересам, ведут здоровый, активный и спортивный образ жизни. Я очень рад, что теперь в нашем районе появилось такое уютное, светлое пространство для их совместного времяпровождения. Пусть этот досуговый центр работает долго и продуктивно, - пожелал глава Мишкинского района Павел Трапезников.

В ближайшие дни пожилых жителей села пригласят в центр на новогодние посиделки. На первые дни января запланированы мастер-классы, литературная гостиная и занятия по рукоделию. В распоряжении посетителей центра также компьютеры, мини-библиотека, настольные игры. Кроме того, организован медицинский уголок, где можно измерить температуру и давление.

Фото: ОПФР по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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