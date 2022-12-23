Пенсионеры позанимались в культурно-досуговом центре по программе «Башкирское долголетие»

Номинал сертификата — две тысячи рублей, им можно было оплатить занятия йогой, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, уроки танцев, цифровой грамотности, английского языка и многое другое.

160 человек решили потратить сертификаты на занятия в культурно-досуговом центре «Сеньор», руководителем которого является

— Наш центр — один из официальных поставщиков, выполняющих в Уфе государственный заказ на реализацию этого пилотной программы по сертификатам «Башкирское долголетие. Туризм». Второй поставщик в Уфе — медицинский центр «Нейролайф». По Башкирии их больше, — рассказала руководитель центра «Сеньор», социальный предприниматель, заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.

Воспользовались квотами пенсионеры, написавшие заявление на получение сертификата, у которых подошла очередь на получение услуг в рамках программы «Башкирское долголетие».

Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала на своей странице в соцсетях, что для получения сертификата нужно обратиться с заявлением в филиалы Республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ.

Фото: сайт Общественной палаты РБ