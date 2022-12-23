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Глава Башкирии призвал делами поддерживать спецоперацию

Радий Хабиров в интервью руководителям телекомпаний БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационного агентства «Башинформ» вчера, 22 декабря, обозначил свою позицию к отношению жителей республики к спецоперации.

Глава Башкирии призвал делами поддерживать спецоперацию
Глава Башкирии призвал делами поддерживать спецоперацию

Он отметил, что в сегодняшней непростой для страны ситуации «бить в спину просто нельзя».

- Если некоторые жители республики не согласны, может быть, мы где-то недоработали, недовоспитали, - сказал Радий Хабиров в интервью. – Конечно, нельзя устраивать травлю, если человек просто не согласен. Ведь людей, которые одобряют и поддерживают курс развития страны и президента Владимира Путина, намного больше.

Я всегда говорю: «Если что-то делаешь, то делай это искренне. Если ты поддерживаешь СВО России, то делай это не воплями и призывами, а делом и словом, спокойным поведением.

Глава Башкирии отметил главное качество жителей республики, которое ярко проявилось – объединение.

– У нас очень сильны народные традиции: взаимовыручка, самопожертвование, любовь к Родине, - подчеркнул он. – Республика всегда была источником промышленной поддержки фронта.

Фото пресс-службы Главы РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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