Азамат Янбердин: Людям нужны примеры. И они есть

А самое главное – сплотились жители республики, говорит Хабиров, признавшись при этом, что «всегда работал над тем, чтобы наша республика была единой, жители уважали друг друга и у них были единые ценности».

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты РБ, комментируя слова Радия Хабирова, отметил, что сейчас у нас «есть возможность сравнивать регионы в плане работы с мобилизованными, семьями участников спецоперации».

«Очень заметно жители Башкортостана выделяются среди прочих сплоченностью и неравнодушием. Бабушки вяжут носки бойцам, люди добровольно на личные деньги приобретают прицепы, дроны и прочее, отправляют их в зону проведения СВО. Все потому, что глава республики Радий Хабиров – государственник», – уверен Янбердин. Общественник пояснил, что «люди видят как последовательно он занимается патриотической повесткой – Звезда Героя генералу Шаймуратову – никто до него не мог этот вопрос решить, он сделал. Парк «Патриот» в Алкино – новое место притяжения молодежи. А что еще нужно людям – примеры! И конечно экономическая поддержка для семей участников СВО. Все видят, что в Башкирии своих не бросают!».

Фото: Александр ДАНИЛОВ.