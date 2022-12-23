0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:35

Азамат Янбердин: Людям нужны примеры. И они есть

«Самой главной задачей для меня было поддержать наших воинов, мобилизованных, добровольцев», - рассказал глава региона Радий Хабиров, подводя итоги года в своем интервью руководителям телекомпаний БСТ, ГТРК «Башкортостан» и информационного агентства «Башинформ».

Азамат Янбердин: Людям нужны примеры. И они есть
Азамат Янбердин: Людям нужны примеры. И они есть

А самое главное – сплотились жители республики, говорит Хабиров, признавшись при этом, что «всегда работал над тем, чтобы наша республика была единой, жители уважали друг друга и у них были единые ценности».

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты РБ, комментируя слова Радия Хабирова, отметил, что сейчас у нас «есть возможность сравнивать регионы в плане работы с мобилизованными, семьями участников спецоперации».

«Очень заметно жители Башкортостана выделяются среди прочих сплоченностью и неравнодушием. Бабушки вяжут носки бойцам, люди добровольно на личные деньги приобретают прицепы, дроны и прочее, отправляют их в зону проведения СВО. Все потому, что глава республики Радий Хабиров – государственник», – уверен Янбердин. Общественник пояснил, что «люди видят как последовательно он занимается патриотической повесткой – Звезда Героя генералу Шаймуратову – никто до него не мог этот вопрос решить, он сделал. Парк «Патриот» в Алкино – новое место притяжения молодежи. А что еще нужно людям – примеры! И конечно экономическая поддержка для семей участников СВО. Все видят, что в Башкирии своих не бросают!».

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Гузель РЕАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика