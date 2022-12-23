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Сегодня, 17:21

Алан Марзаев рассказал о строительстве юбилейных объектов

Вице-премьер Алан Марзаев и председатель профильной комиссии Общественной палаты РБ Роза Хузина обсудили актуальные вопросы ЖКХ и строительства объектов. Об этом Алан Марзаев сообщил в соцсетях.

Алан Марзаев рассказал о строительстве юбилейных объектов
Алан Марзаев рассказал о строительстве юбилейных объектов

«В текущем году мы осуществили закупку 239 единиц коммунальной техники, зарплаты подняли, деньги для привлечения сторонних организаций в случае сильных снегопадов заложили, дело теперь за муниципалитетами. Столице был необходим как минимум еще один снегоплавильный завод, финансирование в бюджете на его строительство заложено. По распоряжению главы региона в следующем году возобновляем программу по устройству наружного освещения в муниципалитетах», - отметил Алан Марзаев.

К юбилею Уфы планируется построить и реконструировать 17 объектов. Это международный центр спортивной борьбы, центр фехтования, республиканский клинический госпиталь в районе санатория «Зеленая роща», комплекс сооружений для гребного слалома, школа в Кузнецовском затоне, математический лицей в районе улицы Менделеева.

«Полным ходом идет реконструкция театра кукол со строительством дополнительной секции. Арочный мост через реку Белую также планируется закончить к юбилею Уфы. В 2023 году мы сдадим в эксплуатацию Восточный выезд. В ближайших планах – сделать комплексную реконструкцию улицы Октябрьской революции», - подчеркнул Алан Марзаев.

Фото: Алан Марзаев ТГ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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