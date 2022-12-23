Алан Марзаев рассказал о строительстве юбилейных объектов

«В текущем году мы осуществили закупку 239 единиц коммунальной техники, зарплаты подняли, деньги для привлечения сторонних организаций в случае сильных снегопадов заложили, дело теперь за муниципалитетами. Столице был необходим как минимум еще один снегоплавильный завод, финансирование в бюджете на его строительство заложено. По распоряжению главы региона в следующем году возобновляем программу по устройству наружного освещения в муниципалитетах», - отметил Алан Марзаев.



К юбилею Уфы планируется построить и реконструировать 17 объектов. Это международный центр спортивной борьбы, центр фехтования, республиканский клинический госпиталь в районе санатория «Зеленая роща», комплекс сооружений для гребного слалома, школа в Кузнецовском затоне, математический лицей в районе улицы Менделеева.

«Полным ходом идет реконструкция театра кукол со строительством дополнительной секции. Арочный мост через реку Белую также планируется закончить к юбилею Уфы. В 2023 году мы сдадим в эксплуатацию Восточный выезд. В ближайших планах – сделать комплексную реконструкцию улицы Октябрьской революции», - подчеркнул Алан Марзаев.

Фото: Алан Марзаев ТГ.