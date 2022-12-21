В Башкирии стартовала ежегодная всероссийская акция «Ёлка желаний»

— Эта акция в преддверии новогодних праздников реализуется уже пятый год. Ежегодно свыше 60 тысяч детей и пожилых получают подарки, в исполнении их желаний участвуют и рядовые граждане, и первые лица государства, в том числе президент России Владимир Путин, — пояснил руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

Акция традиционно пройдет до 28 ноября 2023 года. Заявки принимались на официальном сайте, прием завершен 10 декабря, сейчас они проходят модерацию. Участвуют в акции дети с 3 до 17 лет и пожилые старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и из семей с доходом ниже прожиточного минимума. В этом году также принимают участие дети вынужденных переселенцев и дети мобилизованных и военнослужащих, участвующих в СВО.

В рамках федерального проекта также пройдет республиканская акция «Творческая елка желаний», она проводится второй год и помогает детм реализовать свои творческие желания.

— В этом году мы приняли уже больше 100 заявок, прием продлится до 29 декабря. Акция продлится до 28 февраля — в этот день дети смогут выступить на гала-концерте на сцене ГКЗ «Башкортостан» вместе с известными артистами, — рассказал координатор республиканской акции «Творческая елка желаний» Халил Хамзин.

Фото: Жанна Миронова