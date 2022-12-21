В Башкирии прокуратура потребовала от мэра города установить пандус в доме, где проживает ребёнок-инвалид

В интернете была размещено видео, на котором мальчик-инвалид поднимается к подъезду на коленях, так как пандус для коляски отсутствует. СМИ сообщают, что родители школьника обращались в местные службы, но результата не последовало.

По сообщению республиканской прокуратуры, ребенок, проживающий в квартире на втором этаже, страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Прокуроры на месте подтвердили факт отсутствия пандуса, а также то, что «орган местного самоуправления не исполнил обязанность по обеспечению доступной среды для инвалидов».

Прокурор города внес в адрес главы администрации Салавата представление.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры РБ.