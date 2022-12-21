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Сегодня, 10:29

В Башкирии доноры крови получат материальную поддержку

Депутаты Госсобрания республики разработали законопроект о денежных выплатах донорам крови. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии доноры крови получат материальную поддержку
В Башкирии доноры крови получат материальную поддержку

Депутаты предлагают для доноров, безвозмездно сдавших кровь более ста раз, установить ежегодную выплату в размере пять тысяч рублей. Конкретный механизм предоставления денежных средств будет определен правительством региона.

Сегодня в Башкирии насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови. Таким образом, расходы республиканского бюджета в случае принятия закона могут составить около 815 тыс. рублей в год. Меры социальной поддержки доноров предусмотрен на федеральном уровне, в дополнение к которым регионы предлагают свои варианты материальной помощи такой категории людей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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