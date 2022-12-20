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Военком Башкирии напомнил об ответственности за уклонение от призыва

Тем, кто «косит» армии, грозит уголовная и административная ответственность.

Военком Башкирии напомнил об ответственности за уклонение от призыва
Военком Башкирии напомнил об ответственности за уклонение от призыва

В Башкирии заканчивается осенний призыв. Всего на службу в армию должно быть призвано более четырех тысяч молодых людей из нашей республики. Как правило, подавляющее большинство призывников добросовестно являются в военкомат и отдают долг Родине.

Между тем, информагентство «Башинформ» сообщило о четырех фактах уклонения от службы в этом году, а военком РБ Михаил Блажевич напомнил, какая ответственность грозит за уклонение. Это штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Не избежать наказания и тем молодым людям, которые пытаются незаконно получить военный билет, подделать медицинскую справку или не являются в военкомат по повестке.

Блажевич также напомнил, что срочников не отправляют на СВО.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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