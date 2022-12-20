В Башкирии вступил в силу закон о льготном выделении древесины семьям погибших участников СВО

Нормативный акт опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, вдовы либо родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, наделены преимущественным правом получения древесины для собственных нужд. Деловая древесина выделяется для строительства и ремонта жилого дома и надворных построек, в республике разработаны для этого специальные нормы.

По данным Минлесхоза РБ, всего на получение древесины для строительства и ремонта жилья подано 12 тысяч заявлений. Две тысячи заявителей – льготники, в их число теперь будут включены и семьи погибших участников СВО. Кроме того, законом урегулированы отдельные положения, касающиеся полномочий республиканских органов государственной власти по установлению порядка деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины.

Справка «РБ»

В Башкирии разрабатывается и реализуется комплекс мер, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Так, ранее были приняты законы, в соответствии с которыми:

– участники СВО (либо члены их семей) освобождены в 2023 году от уплаты транспортного налога за 2022 год;

– участники СВО (либо члены их семей) получили право приобретения жилья по цене ниже рыночной через Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры;

– члены семей участников СВО в случае необходимости могут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме и на дому (например, дедушка и бабушка, родители нетрудоспособного возраста, ребенок-инвалид и т. д.).