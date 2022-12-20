В Башкирии на «социалку» направили большую часть бюджета

- За одиннадцать месяцев в бюджет республики поступило 244 млрд рублей доходов. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 15,6 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 28 млрд рублей, что на 20,5 процента выше прошлогоднего уровня. Безвозмездные поступления выросли на 6,7 процента и составили почти 79 млрд рублей, - отметил премьер-министр Андрей Назаров. - Динамика доходов позволила существенно увеличить объем расходной части бюджета. Всего за одиннадцать месяцев израсходовано более 246 млрд рублей - на 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Основной наш приоритет - выполнение социальных обязательств. Это более 2/3 расходов или 175 млрд рублей.

- Всем главным распорядителям бюджетных средств важно сейчас принять меры по минимизации объема остатков, в том числе подлежащих использованию в 2023 году, а также соблюсти предельные сроки выполнения отдельных операций по исполнению бюджета, – подчеркнула вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

Андрей Назаров поручил министерствам и ведомствам принять меры по своевременному исполнению бюджета в текущем году и подготовке нормативных актов, необходимых для его реализации в следующую трехлетку. До 30 декабря необходимо заключить с федеральными органами исполнительной власти соглашения о предоставлении в 2023 году субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Фото из открытых источников.