В Башкирии ещё в одном райцентре открылся офис центра «Мой бизнес»

Новый офис расположился в здании МФЦ по улице Ленина, 68. Работать он будет по будним дням с 10.00 до 19.00.

– В отремонтированных, оснащенных оборудованием и мебелью помещениях созданы все условия для приема предпринимателей. В офисе в Чекмагуше теперь оперативно и в полном объеме смогут получать консультации и жители близлежащих районов, – отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

– Офис МФЦ в селе Чекмагуш востребован жителями, здесь созданы необходимые условия для комфортного предоставления государственных, муниципальных и иных услуг. А с сегодняшнего дня здесь появилось уникальное пространство для оформления услуг для бизнеса, - подчеркнула директор центра «Мои документы» РБ Наталья Куприянова.

Специалисты помогут предпринимателям зарегистрировать ООО или ИП, проконсультируют по открытию счетов, работе с банками, получению кредитов, микрозаймов или софинансирования, федеральных, региональных и муниципальных мерах государственной поддержки, расширению бизнеса, подбору помещений. Добавим, что сейчас в Чекмагушевском районе зарегистрировано около 600 субъектов бизнеса.

Новый офис центра «Мой бизнес» открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает максимальную поддержку представителей бизнеса и создание комфортных условий для предпринимателей.

Фото: МФЦ РБ.