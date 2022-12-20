Минтруд уточнил размер МРОТ в Башкирии

«Постановлением Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, не учитываются в составе установленного федеральным законом МРОТ», - пояснила руководитель ведомства.



Исходя из этого, в Башкирии с 1 января с учетом районного коэффициента (1,15) МРОТ составит 18 тыс. 678,3 рубля. В ЗАТО Межгорье, где действует повышенный районный коэффициент (1,7), минимальный размер оплаты труда составит 27 тыс. 611,4 рубля, уточнила Ленара Иванова.