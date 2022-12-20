Из Уфы в зону спецоперации ушел третий батальон добровольцев

- Именно эти ребята – слава Башкортостана, наша гордость и защита, - сказал глава региона о личном составе батальона имени Салавата Юлаева, который является третьим добровольческим в республике. – Всей республикой благодарим их за мужественное решение защищать Родину.

Радий Хабиров твердо пообещал, что так же, как шаймуратовский и доставаловский батальоны, республика будет поддерживать и снабжать самым необходимым «юлаевцев». И заботиться об их семьях.

- Именно с этой площади наши деды и прадеды уходили на фронт бить фашистов, - подчеркнул глава республики. – И сегодня вы продолжаете их ратное дело. У генерала Шаймуратова был девиз: «Потомки Салавата отступать не умеют!» Помните его.

Он передал «юлаевцам» знамя батальона и пожелал вернуться домой живыми и невредимыми.

Бойцов напутствовал и врио командующего Приволжским округом войск нацгвардии России, генерал-лейтенант Руслан Султыгов.

- Все бойцы успешно завершили индивидуальную подготовку и прошли боевое слаживание, - сказал командир батальона Салавата Юлаева. – Мы оправдаем доверие республики, с честью выполним все боевые задачи.

Напомним, батальон был сформирован по инициативе ветеранов боевых действий, которые уже прошли не одну горячую точку. Его создание лично поддержал главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов. В конце октября этого года с добровольцами встретился глава Башкортостана Радий Хабиров и поддержал идею формирования нового батальона. Он поручил правительству республики и администрации главы решить вопросы материально-технического обеспечения.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.