Гандбольный клуб в Башкирии не платил работникам зарплату

- Своевременная выплата заработной платы – это основополагающая конституционная гарантия. Необходимо в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по погашению задолженности, – отметила вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

На заседании рассмотрены меры по ликвидации долгов компанией «Востокнефтезаводмонтаж», гандбольным клубом УГНТУ-ВНЗМ, БашНИИстроем и МУП «ЖКХ «Железнодорожный». Кроме того, заслушаны главы муниципалитов и представители предприятий-должников.

В заключение Лира Игтисамова поручила работодателям принять исчерпывающие меры по погашению задолженности.

Добавим, что с начала года было проведено 19 заседаний республиканской межведомственной комиссии. Рассмотрена ситуация на 77 предприятиях, 40 из них погасили долг на общую сумму 142,7 млн рублей.

Фото: Правительство РБ.