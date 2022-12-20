-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:58

Гандбольный клуб в Башкирии не платил работникам зарплату

Заседание республиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и своевременной выплаты зарплаты состоялось в правительстве.

Гандбольный клуб в Башкирии не платил работникам зарплату
Гандбольный клуб в Башкирии не платил работникам зарплату

- Своевременная выплата заработной платы – это основополагающая конституционная гарантия. Необходимо в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по погашению задолженности, – отметила вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

На заседании рассмотрены меры по ликвидации долгов компанией «Востокнефтезаводмонтаж», гандбольным клубом УГНТУ-ВНЗМ, БашНИИстроем и МУП «ЖКХ «Железнодорожный». Кроме того, заслушаны главы муниципалитов и представители предприятий-должников.

В заключение Лира Игтисамова поручила работодателям принять исчерпывающие меры по погашению задолженности.

Добавим, что с начала года было проведено 19 заседаний республиканской межведомственной комиссии. Рассмотрена ситуация на 77 предприятиях, 40 из них погасили долг на общую сумму 142,7 млн рублей.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика