В Роспотребнадзоре прокомментировали рост заболеваемости вирусными инфекциями в Башкирии

Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне. Из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ в республике не планируется возвращать систему QR-кодов.



В ведомстве отметили, что массовая вакцинация от гриппа в Башкирии завершилась – привито 50,3 процента жителей, все группы риска защищены от заражения.

Населению рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: носить защитные маски, часто мыть руки с мылом, умывать лицо и промывать нос после улицы, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать гаджеты дезинфицирующими средствами.

Напомним, сегодня на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров призвал руководство крупных предприятий вакцинировать коллективы от гриппа.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

