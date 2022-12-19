В Башкирии продлят поддержку работодателей ещё на год

Меры поддержки рынка труда, введенные в связи с санкционным давлением, продлеваются до конца 2023 года.

Речь идет о временных работах для сотрудников, находящихся под риском увольнения, общественных работах для состоящих на учете в службе занятости, обучении работников промышленных предприятий, где возможны увольнения.

Государство частично компенсирует затраты работодателей по этим направлениям, в частности, по зарплате сотрудников и оснащению временных рабочих мест.

Эти меры позволят временно трудоустроить в 2023 году более 176 тысяч человек. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 12,8 млрд рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.