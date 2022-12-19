-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 13:55

В Башкирии на первом месте — проблемы ЖКХ

По количеству обращений жителей республики в соцсетях лидирует тема жилищно-коммунального хозяйства, заявила на правительственной оперативке начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

В Башкирии на первом месте — проблемы ЖКХ
В Башкирии на первом месте — проблемы ЖКХ

По словам спикера, людей беспокоили проблемы с уборкой снега, отключением электроэнергии, а также вывозом мусора: дороги оказались завалены снегом и машины-мусоросборники не смогли доехать до некоторых населенных пунктов.

На втором месте тема соцобслуживания. Здесь обращения, в основном, касались льготных выплат для родителей участников СВО. «По данной теме есть взаимодействие с федеральным законодательством. Тут уже, я думаю, минтруд выйдет с инициативой», — отметила Елена Прочаковская. По ее словам, по-прежнему работают чат-боты по всем мерам поддержки для мобилизованных и их семей. Они помогают снижать количество вопросов от жителей по данной теме.

Продолжают поступать звонки и в ситуационный центр РБ. В прошлый понедельник их было 5 942, что на тысячу меньше, в сравнении с предыдущим понедельником, но это тоже достаточно много. Всего же за неделю в центр обратились 19 тысяч человек. Большинство из них снова волновала тема записи на прием к врачу, поскольку они не знали, что теперь можно записаться к доктору и в выходные дни.

«Многие по старинке ждут понедельника, чтобы пойти в медучреждение. Поэтому, пользуясь случаем, обращаю внимание жителей республики, что и в субботу, и в воскресенье в поликлиниках ведется запись к врачу», — напомнила Елена Прочаковская.

По линии систем «Инцидент-менеджмент» и «Платформа обратной связи» граждане чаще всего обращались с проблемами ЖКХ, благоустройства и дорог. Здесь на первом месте Уфа, на втором — Стерлитамак, на третьем — Мелеузовский район, на четвертом — Нефтекамск, на пятом — Уфимский район.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика