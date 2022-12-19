В Башкирии на первом месте — проблемы ЖКХ

По словам спикера, людей беспокоили проблемы с уборкой снега, отключением электроэнергии, а также вывозом мусора: дороги оказались завалены снегом и машины-мусоросборники не смогли доехать до некоторых населенных пунктов.

На втором месте тема соцобслуживания. Здесь обращения, в основном, касались льготных выплат для родителей участников СВО. «По данной теме есть взаимодействие с федеральным законодательством. Тут уже, я думаю, минтруд выйдет с инициативой», — отметила Елена Прочаковская. По ее словам, по-прежнему работают чат-боты по всем мерам поддержки для мобилизованных и их семей. Они помогают снижать количество вопросов от жителей по данной теме.

Продолжают поступать звонки и в ситуационный центр РБ. В прошлый понедельник их было 5 942, что на тысячу меньше, в сравнении с предыдущим понедельником, но это тоже достаточно много. Всего же за неделю в центр обратились 19 тысяч человек. Большинство из них снова волновала тема записи на прием к врачу, поскольку они не знали, что теперь можно записаться к доктору и в выходные дни.

«Многие по старинке ждут понедельника, чтобы пойти в медучреждение. Поэтому, пользуясь случаем, обращаю внимание жителей республики, что и в субботу, и в воскресенье в поликлиниках ведется запись к врачу», — напомнила Елена Прочаковская.

По линии систем «Инцидент-менеджмент» и «Платформа обратной связи» граждане чаще всего обращались с проблемами ЖКХ, благоустройства и дорог. Здесь на первом месте Уфа, на втором — Стерлитамак, на третьем — Мелеузовский район, на четвертом — Нефтекамск, на пятом — Уфимский район.