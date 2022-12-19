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Башкирия отличилась в проекте «100 лучших товаров России»

Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Амрана Муратшина отметил 120-летие. С юбилеем коллектив поздравил глава республики Радий Хабиров.

Башкирия отличилась в проекте «100 лучших товаров России»
Башкирия отличилась в проекте «100 лучших товаров России»

По словам директора ЦСМ Сергея Севницкого, за последние пять лет объем выполняемых работ вырос в полтора раза. В числе заказчиков – более 3,6 тыс. юрлиц.

– Мы проводим поверку приборов, техобслуживание, высокотехнологичный ремонт. Только в 2022 году мы поверили 260 тысяч средств измерений, – отметил Сергей Севницкий.

С начала года на укрепление базы центра направлено 100 млн рублей. В начале 2023-го откроется новая лаборатория по продукции легкой промышленности.

Башкирия входит в первую тройку проекта «100 лучших товаров России» как один из самых активных и титулованных регионов. На днях награды в области качества получили еще три компании: «НефАЗ», БСК и «Актирман». А региональная комиссия по качеству, которую возглавляет премьер-министр Андрей Назаров, удостоена специального приза «Стратегическому партнеру».

– Вы на протяжении многих лет – наш надежный партнер. Центр проводит масштабную работу в области качества. Спасибо за привлечение в республику дополнительных компетенций, – подчеркнул Радий Хабиров.

Представителям ЦСМ руководитель региона вручил государственные награды.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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