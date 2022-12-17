Шесть незаконных торговых точек ликвидировали в Уфе

Сотрудники администрации Советского района проинспектировали остановки общественного транспорта «Спортивная», «Улица Города Галле», подземный переход на остановке «Универмаг «Уфа». В результате закрыто шесть несанкционированных торговых точек.

Уфимцев и гостей города просят не покупать нелицензированную и несертифицированную продукцию в неустановленных местах. Незаконная торговля без сертификатов, ответственность за которую несут юридическое лицо или предприниматель, может быть приостановлена проверяющими органами. Наличие сертификата или паспорта качества на продукцию и товар гарантирует покупателям безопасность и качество.

Фото пресс-службы администрации Советского района Уфы.