-1 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 15:30

На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров

Сегодня, 17 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров побывал в парке «Патриот» Чишминского района, где проходят пятидневные сборы десятиклассников из Чишминского, Туймазинского и Краснокамского районов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров

167 курсантов находятся в «Патриоте» на завершающих в этом году военных сборах. Посетив занятия, Радий Хабиров поговорил с ребятами. Созданными условиями и пятиразовым питанием школьники довольны. Всего с 1 июня этого года здесь обучилось более 2 100 десятиклассников.

- Вы – будущие защитники Отечества, потому должны владеть военными навыками, уметь обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь, - сказал курсантам Радий Хабиров. – Все это вам пригодится в жизни даже если вы не свяжете свою судьбу с воинской службой.

– Вы – будущие защитники Отечества и должны иметь военные навыки, уметь обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь, – сказал Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.

На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика