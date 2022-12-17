На сборы школьников в парке «Патриот» приехал Радий Хабиров

167 курсантов находятся в «Патриоте» на завершающих в этом году военных сборах. Посетив занятия, Радий Хабиров поговорил с ребятами. Созданными условиями и пятиразовым питанием школьники довольны. Всего с 1 июня этого года здесь обучилось более 2 100 десятиклассников.

- Вы – будущие защитники Отечества, потому должны владеть военными навыками, уметь обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь, - сказал курсантам Радий Хабиров. – Все это вам пригодится в жизни даже если вы не свяжете свою судьбу с воинской службой.

– Вы – будущие защитники Отечества и должны иметь военные навыки, уметь обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь, – сказал Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.