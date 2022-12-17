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Для отправки батальона Салавата Юлаева в Уфе на два дня перекроют улицы

В центре Уфы в ближайшие дни будет закрыто движение автотранспорта на двух улицах. Об этом сообщила вчера, 16 декабря, пресс-служба мэрии города.

Для отправки батальона Салавата Юлаева в Уфе на два дня перекроют улицы
Для отправки батальона Салавата Юлаева в Уфе на два дня перекроют улицы

Ограничение будет действовать завтра, 18 декабря, с 8.00 до 12.00 и во вторник, 20 декабря, с 9.00 до 14.30 на улицах Советской и Пушкина. В это время с Советской площади состоится торжественная отправка добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Это третий батальон из Башкирии, который уйдет в зону СВО.

Улица Советская будет перекрыта от пересечения с улицей имени Заки Валиди до перекрестка с улицей Октябрьской революцией. Пушкина – от пересечения с улицей Цюрупы до перекрестка с улицей Ленина.

Напомним, ранее планировалось перекрывать эти участки проезжей части только 20 декабря.

Уфимцев и гостей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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