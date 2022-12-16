В Уфе спасателей обучили новым технологиям оказания первой помощи пострадавшим

Спасатели прослушали выступления завкафедрой скорой помощи и медицины катастроф БГМУ Марата Кунафина, инструктора первой помощи и инструктора Национального совета по реанимации России Диего Каргин и представителей компании «Медплант». Спикеры рассмотрели тонкости и особенности оказания первой помощи при термических травмах, автоавариях и в неотложных ситуациях при других происшествиях.

Затем они показали уфимским сотрудникам МЧС мастер-классы о применении новых технологий остановки наружных кровотечений, транспортной иммобилизации и медицинской эвакуации, а также сердечно-легочной реанимации. Ребят научили работать с индикатором эффективности сердечно-легочной реанимации (представляет собой метроном), тканевыми жгутами кровоостанавливающими, различными изделиями иммобилизации и транспортировки (шины, пояс для стабилизации таза, щит спинальный с фиксатором головы, носилки «Волокуши»), современными медицинскими укладками для оказания помощи при ДТП, гемостатическими средствами. Все - отечественного производства.

Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов, некоторые технологии спасатели используют в работе, а с какими-то познакомились впервые.

Фото пресс-службы МЧС по республике.