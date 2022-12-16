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Вчера, 16:45

В Башкирии пустили третью ледовую переправу

Ледовая переправа через реку Белая начала действовать в селе Староянзигитово Краснокамского района. В республике она стала уже третьей по счету.

В Башкирии пустили третью ледовую переправу
В Башкирии пустили третью ледовую переправу

Пропускная способность двухполосной переправы — до 3 тонн, ширина — 100 метров, длина — 800 метров, толщина льда 40 см.

В МЧС региона предупредили водителей: при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех установленных информационных знаков. Выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. При плохой видимости (туман или пурга) выезжать на переправу не рекомендуется.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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