В Башкирии пустили третью ледовую переправу

Пропускная способность двухполосной переправы — до 3 тонн, ширина — 100 метров, длина — 800 метров, толщина льда 40 см.

В МЧС региона предупредили водителей: при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех установленных информационных знаков. Выезжайте на лед медленно, без толчков и торможений. Отстегните ремни безопасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. При плохой видимости (туман или пурга) выезжать на переправу не рекомендуется.

Фото: МЧС РБ.