Опыт Башкирии по внедрению системы «Умный регион» оценили на федеральном уровне

Ключевым элементом системы «Умный город» является Центр управления республикой, который в 2021 году был признан лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов в номинации «Государственное и муниципальное управление». ЦУР Башкирии уникален по форме, компонентам и масштабам и считается самым большим и технологичным в Приволжском федеральном округе.

— В ЦУР сейчас интегрирована половина ключевых государственных информационных систем, — отметил премьер-министр. — Самый большой из трех его блоков отвечает как раз за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития, и решает три ключевые задачи: обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов от идеи до реализации, способствует развитию инновационных отраслей и передовых технологий, а также реализует экспертно-аналитическое сопровождение. Здесь функционируют 74 аналитические панели мониторинга по 17 различным предметным областям. Реализована Система управления значимыми проектами.

Андрей Назаров также рассказал, что в настоящее время республика активно работает над цифровизацией строительной отрасли, системно и комплексно подходит к выстраиванию градостроительной политики. В частности, в прошлом году в регионе началась разработка суперсервиса «Цифровое имущество и строительство» с формированием аналитической панели в ЦУРе. Удалось значительно продвинуться в части внедрения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: к созданию соответствующей платформы Башкирия приступила одной из первых в стране, уточнили в пресс-службе правительства региона.

— В Башкортостане коллеги сделали интереснейшую интеграцию нескольких уровней, — оценил достижения республики заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. — Внедрение платформы «Юрта» в системе ЖКХ, интересная концепция по расширению в области действия системы обеспечения градостроительной деятельности, то есть формирование цифрового двойника города и региона в целом, и, конечно, система управления регионом, позволяющая даже на уровне муниципалитетов пользоваться всем спектром решений, которые есть для крупных городов — все это вызывает глубокое уважение.

Он сообщил, что в середине следующего года минстрой намерен провести здесь серьезное мероприятие — форум «Умный город», на котором Башкирия как раз и сможет показать результаты своей работы, потому что ими действительно можно гордиться. «Тиражирование таких решений, конечно, повышает общий уровень цифровизации всей страны», — подчеркнул Константин Михайлик.

Стратегическая сессия была организована в рамках XV юбилейного форума «Международная неделя бизнеса», который собрал в Уфе представителей власти, бизнеса и экспертов более чем из 20 стран.

Фото: пресс-служба правительства РБ.