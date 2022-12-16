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Вчера, 16:35

Опыт Башкирии по внедрению системы «Умный регион» оценили на федеральном уровне

В управлении экономикой края только локальных цифровых решений недостаточно, нужно переходить к концепту «умного региона», и здесь Башкирия готова поделиться своими наработками. Об этом заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров в ходе стратегической сессии «Цифровизация управления экономикой региона и городским хозяйством» рабочей группы «Умный город» при Минстрое России.

Опыт Башкирии по внедрению системы «Умный регион» оценили на федеральном уровне
Опыт Башкирии по внедрению системы «Умный регион» оценили на федеральном уровне

Ключевым элементом системы «Умный город» является Центр управления республикой, который в 2021 году был признан лучшим на всероссийском конкурсе IT-проектов в номинации «Государственное и муниципальное управление». ЦУР Башкирии уникален по форме, компонентам и масштабам и считается самым большим и технологичным в Приволжском федеральном округе.

— В ЦУР сейчас интегрирована половина ключевых государственных информационных систем, — отметил премьер-министр. — Самый большой из трех его блоков отвечает как раз за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития, и решает три ключевые задачи: обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов от идеи до реализации, способствует развитию инновационных отраслей и передовых технологий, а также реализует экспертно-аналитическое сопровождение. Здесь функционируют 74 аналитические панели мониторинга по 17 различным предметным областям. Реализована Система управления значимыми проектами.

Андрей Назаров также рассказал, что в настоящее время республика активно работает над цифровизацией строительной отрасли,  системно и комплексно подходит к выстраиванию градостроительной политики. В частности, в прошлом году в регионе началась разработка суперсервиса «Цифровое имущество и строительство» с формированием аналитической панели в ЦУРе.  Удалось значительно продвинуться в части внедрения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: к созданию соответствующей платформы Башкирия приступила одной из первых в стране, уточнили в пресс-службе правительства региона.

— В Башкортостане коллеги сделали интереснейшую интеграцию нескольких уровней, — оценил достижения республики заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. —  Внедрение платформы «Юрта» в системе ЖКХ, интересная концепция по расширению в области действия системы обеспечения градостроительной деятельности, то есть формирование цифрового двойника города и региона в целом, и, конечно, система управления регионом, позволяющая даже на уровне муниципалитетов пользоваться всем спектром решений, которые есть для крупных городов — все это вызывает глубокое уважение.

Он сообщил, что в середине следующего года минстрой намерен провести здесь серьезное мероприятие — форум «Умный город», на котором Башкирия как раз и сможет показать результаты своей работы, потому что ими действительно можно гордиться. «Тиражирование таких решений, конечно, повышает общий уровень цифровизации всей страны», — подчеркнул Константин Михайлик.

Стратегическая сессия была организована в рамках XV юбилейного форума «Международная неделя бизнеса»,  который собрал в Уфе представителей власти, бизнеса и экспертов более чем из 20 стран.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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